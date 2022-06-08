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    Эстония может быть оштрафована за мусор

    ЕС ждет более активного вовлечения в раздельный сбор.

    Биоотходы важно собирать отдельно, чтобы переработать, а также уберечь от загрязнения другие фракции. Фото: Теэт Малсроос/Scanpix
    В Эстонии увеличивается количество бытового мусора – твердых коммунальных отходов (ТКО). Значительная часть этих отходов образуется в домохозяйствах, и увеличение количества мусора связано с повышением общего благосостояния населения. Ожидается, что с более высоким уровнем жизни придет и большая осознанность, но пока этого не происходит.

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    Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
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    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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