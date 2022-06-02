Терминалы для химических грузов в порту Силламяэ.Фото: Andras Kralla

На остановленных терминалах в Силламяэ и Мууга «застряли» тонны ядовитой химии

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В портовых терминалах Силламяэ и Мууга, остановленных после введения санкций против их российских бенефициаров, остаются тонны ядовитых веществ, в том числе жидкого аммиака. Технадзор успокаивает – сохранность терминалов хозяева смогут обеспечить, поскольку государство частично разблокирует их счета для оплаты хранения опасных веществ.

Уже второй месяц принадлежащие россиянам терминалы EuroChem и DBT в Силламяэ и Мууга живут в условиях чрезвычайной ситуации: их банковские счета заморожены, хозяйственная деятельность остановлена. Дело в том, что весной 2022 года были введены санкций Евросоюза против РФ, которые коснулись и некоторых российских олигархов. Реальный бенефициар AS DBT Вячеслав Кантор и владелец EuroChem Terminal Sillamäe OÜ Андрей Мельниченко попали в «черный список», а заодно там оказались и связанные с ними компании.

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    На остановленных терминалах в Силламяэ и Мууга «застряли» тонны ядовитой химии
    В портовых терминалах Силламяэ и Мууга, остановленных после введения санкций против их российских бенефициаров, остаются тонны ядовитых веществ, в том числе жидкого аммиака. Технадзор успокаивает – сохранность терминалов хозяева смогут обеспечить, поскольку государство частично разблокирует их счета для оплаты хранения опасных веществ.
    В портовых терминалах Силламяэ и Мууга, остановленных после введения санкций против их российских бенефициаров, остаются тонны ядовитых веществ, в том числе жидкого аммиака. Технадзор успокаивает – сохранность терминалов хозяева смогут обеспечить, поскольку государство частично разблокирует их счета для оплаты хранения опасных веществ.
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