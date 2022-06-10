  • Поделиться:

    В Клайпеду поступили запасы газа для Эстонии на июль и август

    Полученный сегодня газ покроет потребности клиентов Eesti Gaas в июле и августе, поставка на сентябрь также должна поступить в этом месяце. На фото: газовый танкер Diamond Gas Crystal.Фото: Eesti Gaas

    Сегодня утром гигантский газовый танкер Diamond Gas Crystal доставил из Америки в литовский порт Клайпеды очередную партию закупленного Eesti Gaas сжиженного природного газа (LNG), сообщила компания в пресс-релизе.

    «Полученный сегодня газ покроет потребности клиентов Eesti Gaas в июле и августе, поставка на сентябрь также должна поступить в этом месяце. На рынке наблюдается дефицит газа, и мощности Клайпеды не хватит для покрытия растущих осенью объемов – надежда всех клиентов и участников газового рынка на то, что терминал LNG в Палдиски будет завершен еще в этом году», – сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.
    Как и в случае состоявшейся в начале мая поставки, Eesti Gaas закупила LNG в США в сотрудничестве с польской государственной газовой и энергетической компанией PGNiG. В ближайшие дни на плавучем терминале Independence будет осуществляться бункеровка LNG, после чего газ будет поступать в Эстонию по литовским и латвийским трубопроводам. Построенный в прошлом году и ходящий под флагом Сингапура Diamond Gas Crystal имеет длину 299 метров и ширину 46 метров.
    Компания Eesti Gaas начала использовать малый клайпедский LNG-терминал в Литве еще в 2017 году. В 2019 году был подписан договор с Klaipedos Nafta, после чего началась закупка LNG и его перекачка в газовую сеть посредством плавучего терминала Independence. Кроме того, компания уже много лет поставляет автоцистерны с LNG из России, Латвии, Финляндии и Польши – для бункеровки судов и для промышленных потребителей, находящихся вне газовой сети.
    Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. В Финляндии, Латвии, Литве и Польше Eesti Gaas действует под брендом Elenger. У концерна 50 000 клиентов и 240 работников.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Зеленый переход: Эстонию можно превратить в историю успеха
Галерея: в обновление Т1 инвестируют 16 млн евро. Строительство начнется летом
Ралли на рынке недвижимости близится к концу? Не факт, считают эксперты
Влияние санкций
Военный блог Райво Варе: удар по российскому нефтебизнесу оказался ощутимым
Несмотря на то, что из шестого пакета санкций Евросоюза был исключен самый жесткий и фактически самый эффективный вид эмбарго, удар по российскому нефтебизнесу оказался все же ощутимым, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Несмотря на то, что из шестого пакета санкций Евросоюза был исключен самый жесткий и фактически самый эффективный вид эмбарго, удар по российскому нефтебизнесу оказался все же ощутимым, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Inbank получил от Финансовой инспекции разрешение учредить филиал в Чехии
Inbank получил от Центробанка Чехии разрешение оказывать финансовые услуги в Чехии. В апреле соответствующее разрешение выдала также Финансовая инспекция Эстонии, сообщает компания в пресс-релизе.
Inbank получил от Центробанка Чехии разрешение оказывать финансовые услуги в Чехии. В апреле соответствующее разрешение выдала также Финансовая инспекция Эстонии, сообщает компания в пресс-релизе.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовица ДВ: я не халявщик, я партнёр!
Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
Все мнения
Эпицентр
Промышленный бум посреди кризиса: число заказов растет, несмотря на дефицит сырья
Времена нынче интересные, с горькой улыбкой констатируют руководители эстонских промышленных предприятий: сырье дорожает, цепочки поставок нарушены, затраты растут, а заказов при этом поступает все больше и больше. Ситуация неопределенная, ждать ли ее улучшения в будущем? Вот что рассказывают о своих планах сами предприниматели.
Времена нынче интересные, с горькой улыбкой констатируют руководители эстонских промышленных предприятий: сырье дорожает, цепочки поставок нарушены, затраты растут, а заказов при этом поступает все больше и больше. Ситуация неопределенная, ждать ли ее улучшения в будущем? Вот что рассказывают о своих планах сами предприниматели.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: владелец Tesla захотел сократить 9900 человек
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение