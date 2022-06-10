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dv.ee

10 июня 2022 в 13:06 Поделиться:









В Клайпеду поступили запасы газа для Эстонии на июль и август

Полученный сегодня газ покроет потребности клиентов Eesti Gaas в июле и августе, поставка на сентябрь также должна поступить в этом месяце. На фото: газовый танкер Diamond Gas Crystal. Фото: Eesti Gaas

Сегодня утром гигантский газовый танкер Diamond Gas Crystal доставил из Америки в литовский порт Клайпеды очередную партию закупленного Eesti Gaas сжиженного природного газа (LNG), сообщила компания в пресс-релизе.

«Полученный сегодня газ покроет потребности клиентов Eesti Gaas в июле и августе, поставка на сентябрь также должна поступить в этом месяце. На рынке наблюдается дефицит газа, и мощности Клайпеды не хватит для покрытия растущих осенью объемов – надежда всех клиентов и участников газового рынка на то, что терминал LNG в Палдиски будет завершен еще в этом году», – сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

Как и в случае состоявшейся в начале мая поставки, Eesti Gaas закупила LNG в США в сотрудничестве с польской государственной газовой и энергетической компанией PGNiG. В ближайшие дни на плавучем терминале Independence будет осуществляться бункеровка LNG, после чего газ будет поступать в Эстонию по литовским и латвийским трубопроводам. Построенный в прошлом году и ходящий под флагом Сингапура Diamond Gas Crystal имеет длину 299 метров и ширину 46 метров.

Компания Eesti Gaas начала использовать малый клайпедский LNG-терминал в Литве еще в 2017 году. В 2019 году был подписан договор с Klaipedos Nafta, после чего началась закупка LNG и его перекачка в газовую сеть посредством плавучего терминала Independence. Кроме того, компания уже много лет поставляет автоцистерны с LNG из России, Латвии, Финляндии и Польши – для бункеровки судов и для промышленных потребителей, находящихся вне газовой сети.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. В Финляндии, Латвии, Литве и Польше Eesti Gaas действует под брендом Elenger. У концерна 50 000 клиентов и 240 работников.