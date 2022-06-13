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13 июня 2022 в 7:17 Поделиться:









56 членов ВТО содействуют экспорту с территории Украины, Германия поможет с вывозом зерна

Германия намерена помочь с ускоренным вывозом украинского зерна на территорию Евросоюза железнодорожным транспортом. Фото: Shutterstock

Евросоюз, США, Великобритания, Австралия и еще 52 члена Всемирной торговой организации (ВТО, всего в нее входят 164 участника) в совместном заявлении выразили поддержку Украине и пообещали оказать содействие экспорту с ее территории.

Члены ВТО указали, что в результате боевых действий на украинской территории разрушена значительная часть транспортной инфраструктуры включая дороги, мосты, порты и железные дороги, что «существенно снижает способность Украины производить, экспортировать и импортировать», пишет РБК

«Мы серьезно обеспокоены последствиями этого разрушения для Украины и для мировой торговли, в частности, в отношении поставок на международные рынки ряда ключевых товаров, производимых Украиной, включая сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, удобрения, подсолнечное масло и важнейшие полезные ископаемые», – говорится в заявлении на сайте торгового представителя США Кэтрин Тай.

Авторы заявления указали также, что обеспокоены сообщениями о хищениях украинского зерна (об этом, в частности, писала газета The New York Times; также в краже зерна Россию обвиняла Украина. В Москве отвергают обвинения). Они заявили о важности сохранить способность Украины осуществлять торговлю и призвали не допустить, «чтобы торговые пути, особенно морские пути и порты, не блокировались с угрозой применения силы».

Германия решила помочь в вывозе украинского зерна по железной дороге

Германия намерена помочь с ускоренным вывозом украинского зерна на территорию Евросоюза железнодорожным транспортом. Об этом газете Handelsblatt заявил уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге для предотвращения глобального голода», – сказал он.

По словам политика, власти Германии рассматривают возможность создания фонда для закупки новых контейнеров для зерна. Также в Берлине допускают предоставление помощи с терминалами для перегрузки зерна на украинской границе. Тойрер считает, что из 23 млн тонн зерна, хранящихся на территории Украины, таким образом удастся вывезти 10 млн, передает «РБК».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что из-за боевых действий сейчас в стране заблокировано около 25 млн тонн зерна, а к осени этот объем вырастет до 75 млн. По его словам, Украина может вывозить через порты до 10 млн тонн сельскохозяйственной продукции в месяц, а по железной дороге – 2 млн тонн.