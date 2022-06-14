Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключили от SWIFT
Перед введением санкций в Сбербанке заявили, что отключение от SWIFT не повлияет на внутрироссийские операции, а по международным «основные ограничения и так действуют».Фото: Scanpix
Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк с 14 июня отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, пишет «Медуза».
Это решение было принято в начале июня в рамках шестого пакета санкций Евросоюза, введенных против России из-за вторжения в Украину. Ранее от системы были отключены ВТБ, банк «Россия», «Открытие» и еще четыре банка.
Перед введением санкций в Сбербанке заявили, что отключение от SWIFT не повлияет на внутрироссийские операции, а по международным «основные ограничения и так действуют».
В Россельхозбанке пообещали, что отключение «не повлияет на качество обслуживания клиентов», а в МКБ признавали, что в результате отключения «сроки проведения заграничных платежей могут быть увеличены».
SWIFT — это международная система передачи финансовых сообщений, которая позволяет банкам совершать переводы друг другу в автоматическом режиме. К SWIFT подключены более 11 тысяч учреждений в 200 странах.
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