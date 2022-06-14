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14 июня 2022 в 10:06 Поделиться:









TLT ищет нового председателя правления

18 мая прежний председатель правления TLT Денис Бородич был отстранен от должности решением мэра города Михаила Кылварта. Фото: Andras Kralla

Совет АО «Таллиннский городской транспорт» (TLT) объявил открытый конкурс на должность председателя правления. Срок подачи заявок – 27 июня 2022 года, сообщает столичная пресс-служба.

18 мая прежний председатель правления TLT Денис Бородич был отстранен от должности решением мэра города Михаила Кылварта. Причина в том, что тот проходит программу MBA (магистр бизнес-администрирования) в Стокгольмской школе экономики в Риге (SSE Riga), а расходы на его обучение, авиабилеты и проживание (всего, по подсчетам Eesti Ekspress, от 33 000 до 50 000 евро) покрывались из бюджета TLT.

В таллиннской городской системе есть принцип, разрешающий покрывать расходы на обучение чиновников в течение года в размерах не более месячной зарплаты. Однако при устройстве на работу в 2018 году имеющий юридическое образование Бородич добился того, чтобы в договоре было указано, что его расходы на обучение будут покрываться из бюджета TLT без каких-либо ограничений. Аналогичный пункт был и в договоре другого члена правления, Отто Попеля.

Теперь совет компании объявил конкурс на поиск нового председателя правления.

«Предприятие приглашает в свой коллектив руководителя, который готов нести ответственность, возглавить и развивать учреждение, в котором трудится около 2100 работников. Цель предприятия – продолжить переход к экологичному общественному транспорту, а также сделать организацию и всю сферу более эффективной, быстрой и цифровой», – сообщается в пресс-релизе.

Подходящий кандидат имеет как минимум пятилетний опыт управления на высшем уровне или опыт стратегического управления в организации среднего или крупного размера, а также магистерскую степень (желательно в сфере бизнес-управления, экономики или финансов).

Представить заявление о желании участвовать в конкурсе вместе с необходимыми документами можно на адрес talendipank.ee/kandideeri/ViwAC8-107.