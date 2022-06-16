IKEA продает активы в России и готовится к увольнениям сотрудников

Военно-экономический блог Райво Варе: самый важный вопрос – статус кандидата в ЕС
В среду и четверг Украину посещают лидеры трех крупнейших государств ЕС. Макрон побывает также в Молдове. Тема – возможность предоставления статуса кандидата в члены ЕС Украине, а, быть может, заодно также Молдове и Грузии. Вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС в верхах, который состоится уже 23-24 июня в Брюсселе, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
В среду и четверг Украину посещают лидеры трех крупнейших государств ЕС. Макрон побывает также в Молдове. Тема – возможность предоставления статуса кандидата в члены ЕС Украине, а, быть может, заодно также Молдове и Грузии. Вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС в верхах, который состоится уже 23-24 июня в Брюсселе, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.