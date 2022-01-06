ТОП: самые популярные работодатели и рабочие места

Фуад Расулов: самые яркие IPO 2022 года

Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов составил список из пяти самых интересных IPO, которые могут случиться в 2022 году.

Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов составил список из пяти самых интересных IPO, которые могут случиться в 2022 году.