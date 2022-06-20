Аналитики ожидают рецессии в США уже в этом году

В этом году США ожидает рецессия, прогнозируют аналитики банка Nomura. Президентка Федерального резервного банка Кливленда заметила, что риски рецессии возросли из-за медлительности ФРС в вопросах изменения монетарной политики. Спад в Соединенных Штатах может привести к «идеальному шторму», когда одновременно упадут экономики США, Европы и Китая. Последствия для Эстонии будут скорее косвенными и даже не всегда отрицательными.
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