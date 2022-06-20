Аналитики ожидают рецессии в США уже в этом году

Полное прекращение импорта из России и Беларуси обойдется Эстонии в 860 млн евро

Полное прекращение импорта товаров из России и Беларуси означает, что расходы эстонских компаний вырастут на 860 млн евро (в ценах по состоянию на 2021 год), следует из отчета Центра мониторинга развития.

Полное прекращение импорта товаров из России и Беларуси означает, что расходы эстонских компаний вырастут на 860 млн евро (в ценах по состоянию на 2021 год), следует из отчета Центра мониторинга развития.