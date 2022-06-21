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    В Германии ожидают высоких цен на газ в ближайшие годы

    Сокращение поставок газа из России, по словам главы немецкой энергетической компании RWE Маркуса Креббера, уже дает о себе знать. Фото: INA FASSBENDER

    Генеральный директор немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер считает, что цены на газ и электроэнергию в свете российского вторжения в Украину останутся высокими еще от трех до пяти лет, пишет DW.

    Креббер приветствовал инициативу вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека задействовать большее количество угольных электростанций в целях экономии природного газа: «Потребуется время, прежде чем появятся новые мощности, а другие страны смогут поставлять дополнительную энергию. Во всех областях, где можно перейти на другие источники энергии, необходимо так и поступить».
    Сокращение поставок газа из России, по словам главы RWE, уже дает о себе знать. «Мы также получаем гораздо меньшие объемы, чем те, которые были согласованы», – сказал Креббер, добавив, что компания теперь вынуждена покупать топливо «по значительно более высоким и продолжающим расти ценам».
    Как следует из опроса института Forsa, результаты которого обнародовали в минувшие выходные немецкие телеканалы RTL и n-tv, 72% немцев уже сегодня стараются экономить газ и электричество, а также автомобильное горючее.

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