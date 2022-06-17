Цены на газ в Европе вновь поднялись 1500 долларов за тысячу кубометров

Иностранцы работают только на заводах? Шесть мифов о временной работе

Сегодня у арендованных работников условия труда не хуже, чем у тех, кто работает непосредственно в штате предприятия, уверяет руководитель отдела аренды рабочей силы предприятия по найму Finesta Керли Кадак. Она приводит шесть мифов о временной работе.

Сегодня у арендованных работников условия труда не хуже, чем у тех, кто работает непосредственно в штате предприятия, уверяет руководитель отдела аренды рабочей силы предприятия по найму Finesta Керли Кадак. Она приводит шесть мифов о временной работе.