Новости

22 июня 2022 в 10:06 Поделиться:









Военно-экономический блог Райво Варе: Россия усиливает энергетическую войну

Обозреватель Райво Варе не верит, что сокращение Россией объемов газа было случайным. Фото: Liis Treimann

Украинская война безжалостно продемонстрировала ненормальную и аморальную зависимость от импорта российских энергоносителей. Россия со своей стороны не упускает возможности все сильнее давить и наказывать европейцев за поддержку Украины, пишет обозреватель Райво Варе в своем блоге.

Будто совершенно случайно Россия резко сократила объемы газа, прокачиваемого через газопровод «Северный поток-1», первую ветку трубопровода по дну Балтийского моря. При этом Москва ссылается на санкции. Точнее, на компанию Siemens, которая осуществляет техобслуживание больших насосов газопровода в Канаде и не выпускает прошедшее обслуживание оборудование обратно из-за санкций. В результате будто бы из восьми первоначальных насосов под Петербургом два отсутствуют и еще столько же нуждаются в скорейшем ремонте. Поэтому Россия и вынуждена сокращать прокачку газа по трубе. Совершенно случайно это совпало по времени с визитом трех крупнейших европейских государств в Киев.

«Северный поток-1» служит для обеспечения газом в первую очередь Германии. Однако и получающие определенное количество газа из России Италия и Франция получили от российской стороны лишь частичное подтверждение объемов поставок. Какое и впрямь удивительное совпадение!

План ввести предельные цены на газ и нефть из России

Крупнейший потребитель газа в Германии с долей в 15% – Ассоциация германской промышленности VCI – предупреждает о падении поставок российского газа и буквально требует возвращения к использованию каменного угля. Представляющий Партию зеленых министр экономики и энергетики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек официально включил это в программу. Что поделаешь, если Путин все больше и больше гадит…

Хабек также заметил, что заполнение газохранилищ в предусмотренном объеме может до поздней осени пойти из-за действий России не по плану. Такие же проблемы возникли и у многих других европейских получателей российского газа. Все больше опасений, что план ЕС загодя заполнить газохранилища для потребления в непиковый сезон потребления, чтобы лучше подготовиться к зимнему сезону, может не реализоваться в полном объеме в Европе в целом из-за манипуляций россиян.

Италия по инициативе своего премьер-министра Марио Драги неожиданно начала активно продвигать еще одно намерение вдобавок к противоречивому плану мирного урегулирования в Украине Летты. А именно: начата подготовка к установлению предельных цен на нефтяной и газовый экспорт России решением ведущих стран уже на предстоящем 26-28 июня в Баварии саммите в верхах государства большой семерки. Если в отношении газа есть сомнения, то по поводу нефти отмечается, как утверждает агентство Bloomberg, определенный прогресс.

Успеху этого плана способствует то обстоятельство, что на нефтяном рынке найти замену российской нефти проще, и если удастся убедить достаточно большое количество других государств присоединиться к нему, он может даже осуществиться. Идея состоит в том, что у России просто не будут покупать нефть по цене выше оговоренного уровня.

Сокращение поставок газа Россией в Европу на 15-30% (ссылки Москвы на технические причины этого Драги прямо назвал ложью) также поможет установлению нового порядка. Тем более, что это стало бы сильной санкцией за развязанную Кремлем войну в Украине и будет способствовать развитию мировой экономики.

Побочным эффектом реализации идеи, о которой идет речь, станет то обстоятельство, что такое широкое соглашение окажет сдерживающее влияние на рост цен других производителей нефти, что едва ли будет им по нраву. Время покажет, сумеет ли Байден преодолеть противодействие ОПЕК в ходе его предстоящего визита в Эр-Рияд с целью урегулирования отношений с правителем Саудовской Аравии, наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.

Новый командующий вооруженными силами Великобритании генерал Патрик Сандерс и генсек НАТО Йенс Столтенберг предупреждают о возможности затягивания войны в Украине. При этом генерал в своем письме подчиненным подчеркнул, что нынешнее армейское поколение должно быть вновь готово воевать на территории Европы – с Россией. Столтенберг со своей стороны отметил, что война между Россией и Украиной может продлиться еще не один год и что на предстоящей встрече в верхах НАТО в Мадриде планируется зафиксировать, что Россия рассматривается более не как партнер, а как угроза безопасности НАТО. Китай, кстати, квалифицируется как вызов нашим интересам, ценностям и безопасности.

Людям, связанным с экономикой, эти высказывания сигнализируют о необходимости готовиться к напряженному и долгому противостоянию с названными выше государствами, и это противостояние будет расти и расширяться, к сожалению, и в сфере экономического сотрудничества.

О неизбежности такого воздействия мы знаем особенно наглядно по получившей широкий отклик озабоченности ООН мировой продовольственной безопасностью. Особенно с учетом того, что Украина и Россия поставляют на мировой рынок до четверти всего количества зерна, а Россия и Беларусь – около пятой части удобрений. Я писал об этом в предыдущий раз.

И вот из Киева пришло сообщение о том, что Украина смогла поставить с начала войны на мировой рынок всего 4 миллиона тонн зерна, в то время, как средний экспорт должен был бы составлять 5-6 миллионов тонн ежемесячно.

Следует опасаться того, что новый урожай страна не сможет обеспечить из-за забитых непроданным прошлогодним зерном хранилищ. Американцы, правда, обещали приступить совместно с Украиной к строительству зерновых складов на границе с Польшей, куда можно будет свозить зерно нового урожая и позже уже везти его дальше. Но это требует времени и денег.

Вдобавок ко всему война, согласно прогнозу Киева, существенно, на 43%, снизила урожайность нынешнего года. Кроме того, земледельческая деятельность в прифронтовой зоне сильно затруднена из-за минирования российскими войсками полей. Поступают сообщения о подрывах сельскохозяйственных машин и человеческих жертвах. В результате продовольствие во всем мире будет дорожать в течение предстоящего года и до полутора лет.