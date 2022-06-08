Новости

dv.ee

8 июня 2022 в 6:54 Поделиться:









Варе: на фоне резкой инфляции разумно было бы снизить налоговую нагрузку

По словам независимого экономического эксперта Райво Варе, общий уровень инфляции предстоящей осенью и зимой останется высоким. Фото: Eero Vabamaegi

По оценкам экспертов, мер для обуздания инфляции, которая в мае достигла в Эстонии 20%, немного, и в сложившейся ситуации государству следует задуматься о целенаправленной помощи наиболее уязвимым слоям населения и временном снижении налоговой нагрузки, пишет rus.err.ee.

По словам независимого экономического эксперта Райво Варе, общий уровень инфляции предстоящей осенью и зимой останется высоким: «Cуществуют две инфляционных ипостаси. Одна — это базовая инфляция. Это — все другие товары, за исключением двух: энергоносители и продовольствие. И у нас возможности на них повлиять чисто технически нет. Мы должны приспособиться и попытаться снизить негативное влияние вот этого ценового шока, который с этим связан».

По мнению Варе, выбор мер по сдерживанию роста цен во многом будет определять подготовка к предстоящим в марте будущего года парламентским выборам.

«То есть это разные поддерживающие меры, непосредственно выплаты какие-то. Но на самом деле, с точки зрения эффективности, наверно больший эффект имели бы меры временной поддержки через снижение налоговой нагрузки на вот эти две группы товаров. Я думаю, что это как раз можно было бы технически осуществить, если было бы желание. Ну, налог с оборота тоже конкретно на эти группы товаров. Я не думаю, что есть смысл снижать вообще НСО, это все-таки очень важная составляющая государственного дохода. Если посмотреть на то, что происходит в мире, то там этот опыт есть: временное или даже постоянное снижение налога с оборота на те базовые потребительские товары, которые важнее всего для более бедных слоев населения. Это как раз некоторые продовольственные товары, даже не все, и, во-вторых, это может быть и, например, топливо», – пояснил эксперт.