Mнения

Райво Варе

15 июня 2022 в 13:47 Поделиться:









Военно-экономический блог Райво Варе: самый важный вопрос – статус кандидата в ЕС

Самый острый вопрос, имеющий и наибольшее значение, касается кандидатского статуса Украины, считает обозреватель Райво Варе. Фото: Liis Treimann

В среду и четверг Украину посещают лидеры трех крупнейших государств ЕС. Макрон побывает также в Молдове. Тема – возможность предоставления статуса кандидата в члены ЕС Украине, а, быть может, заодно также Молдове и Грузии. Вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС в верхах, который состоится уже 23-24 июня в Брюсселе,, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.

Издание Politiсo сообщило, что на совещании членов Еврокомиссии говорилось о том, что в конце недели комиссия выступит с предложением предоставить на саммите Украине и Молдове статус кандидатов в ЕС, конечно же, при выполнении ряда предварительных условий. Грузии, вероятно, в этом списке не будет. Особенно с учетом внутриполитических негативных тенденций там. Такое же впечатление сложилось и в Киеве после визита туда Урсулы фон дер Ляйен.