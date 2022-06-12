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12 июня 2022 в 8:23 Поделиться:









Бывшие McDonalds в России открылись под брендом «Вкусно и точка» и без Биг Маков

Легендарный бургер Биг Мак в России теперь не купить Фото: Erik Prozes

Рестораны быстрого питания в России, ранее принадлежавшие сети McDonalds, открылись под новым брендом «Вкусно и точка». Пока запущены 15 точек в Москве и Подмосковье, сообщает государственное агентство РИА Новости, в них больше не подают Биг Мак и Макфлури, а из оставшихся пунктов меню убрали приставку «Мак».

По словам генерального директора новой сети Олега Пароева, завтра откроются еще 50 ресторанов, а всего до конца июня возобновят работу около 200 точек. Пока заведения работают с сокращенным меню, в компании это объясняют оперативностью переформатирования бизнеса. Кроме того, во «Вкусно и точка» невозможно будет заказать Биг Мак и Макфлури, новые хозяева объясняют это слишком крепкими ассоциациями между этими блюдами и оригинальным McDonalds.

«Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald’s. Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят», — заявил директор новой российской сети.

McDonald’s приостановил работу в России 14 марта на фоне вторжения в Украину. Еще два месяца спустя американская корпорация объявила об окончательном уходе из РФ и продаже активов, покупателем стал бывший франчайзи компании Александр Говор.

На сегодня под оригинальным брендом McDonald’s в России функционируют только несколько ресторанов на вокзалах и в аэропортах. Они проработают до конца 2023 года.