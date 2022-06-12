Поделиться:

Бывшие McDonalds в России открылись под брендом «Вкусно и точка» и без Биг Маков

Легендарный бургер Биг Мак в России теперь не купитьФото: Erik Prozes

Рестораны быстрого питания в России, ранее принадлежавшие сети McDonalds, открылись под новым брендом «Вкусно и точка». Пока запущены 15 точек в Москве и Подмосковье, сообщает государственное агентство РИА Новости, в них больше не подают Биг Мак и Макфлури, а из оставшихся пунктов меню убрали приставку «Мак».

По словам генерального директора новой сети Олега Пароева, завтра откроются еще 50 ресторанов, а всего до конца июня возобновят работу около 200 точек. Пока заведения работают с сокращенным меню, в компании это объясняют оперативностью переформатирования бизнеса. Кроме того, во «Вкусно и точка» невозможно будет заказать Биг Мак и Макфлури, новые хозяева объясняют это слишком крепкими ассоциациями между этими блюдами и оригинальным McDonalds.
«Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald’s. Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят», — заявил директор новой российской сети.
McDonald’s приостановил работу в России 14 марта на фоне вторжения в Украину. Еще два месяца спустя американская корпорация объявила об окончательном уходе из РФ и продаже активов, покупателем стал бывший франчайзи компании Александр Говор.
На сегодня под оригинальным брендом McDonald’s в России функционируют только несколько ресторанов на вокзалах и в аэропортах. Они проработают до конца 2023 года.

Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

Поделиться:

В 2021 не по назначению были потрачены более 527 миллионов евро средств ЕС
ООН: временную защиту в Европе получили 3,2 млн украинцев, Эстония приняла 39 800 человек
В Таллинне изучают, можно ли соорудить крышу над монастырем в Пирита
Влияние санкций
Военный блог Райво Варе: удар по российскому нефтебизнесу оказался ощутимым
Несмотря на то, что из шестого пакета санкций Евросоюза был исключен самый жесткий и фактически самый эффективный вид эмбарго, удар по российскому нефтебизнесу оказался все же ощутимым, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Несмотря на то, что из шестого пакета санкций Евросоюза был исключен самый жесткий и фактически самый эффективный вид эмбарго, удар по российскому нефтебизнесу оказался все же ощутимым, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Inbank получил от Финансовой инспекции разрешение учредить филиал в Чехии
Inbank получил от Центробанка Чехии разрешение оказывать финансовые услуги в Чехии. В апреле соответствующее разрешение выдала также Финансовая инспекция Эстонии, сообщает компания в пресс-релизе.
Inbank получил от Центробанка Чехии разрешение оказывать финансовые услуги в Чехии. В апреле соответствующее разрешение выдала также Финансовая инспекция Эстонии, сообщает компания в пресс-релизе.
Все новости для инвесторов
Инвестор
Число клиентов и чистая прибыль Coop Pank в мае выросли
За пять первых месяцев Coop Pank заработал на 45% больше чистой прибыли, чем за тот же период прошлого года. В мае число клиентов банка увеличилось на 2900 человек. Рост числа клиентов за год составил 31%.
За пять первых месяцев Coop Pank заработал на 45% больше чистой прибыли, чем за тот же период прошлого года. В мае число клиентов банка увеличилось на 2900 человек. Рост числа клиентов за год составил 31%.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовица ДВ: я не халявщик, я партнёр!
Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
Все мнения
Mнение
Передовица ДВ: я не халявщик, я партнёр!
Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
Все мнения
Эпицентр
Утечка документов: что творилось в стенах самого загадочного банка Эстонии
Утечка служебных документов Tallinna Äripank, который действует нынче под вывеской TBB, раскрывает масштабное применение мошеннических схем сотрудниками банка. Происходило это как раз в то время, когда в связи с подозрениями в отмывании денег Финансовая инспекция предписала закрыть филиал Danske Bank и Versobank. Однако TBB — самый загадочный банк Эстонии — работает без проблем и по сей день.
Утечка служебных документов Tallinna Äripank, который действует нынче под вывеской TBB, раскрывает масштабное применение мошеннических схем сотрудниками банка. Происходило это как раз в то время, когда в связи с подозрениями в отмывании денег Финансовая инспекция предписала закрыть филиал Danske Bank и Versobank. Однако TBB — самый загадочный банк Эстонии — работает без проблем и по сей день.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: евро падает - виновата инфляция или ЕЦБ?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели,а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели,а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Контент-маркетинг
Конференции и обучение
Конференции и обучение