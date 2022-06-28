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    «Долина тигров» обойдется Таллинну в 6,5 млн евро

    Работы начнутся в июле 2022 года и завершатся, согласно плану, 20 августа 2023 года. После этого комплекс будет обустроен и заселен животными. «Долина тигров» откроется для посетителей после того, как животные освоятся в новом доме.Фото: Pressifoto

    Город Таллинн заключил договор о строительстве «Долины тигров» в зоопарке с ATEMO OÜ/EG Ehitus AS. К работам приступят во второй половине июля, когда завершится перерыв в рубке леса, сообщает столичная пресс-служба.

    В «Долине тигров» будут построены преимущественно уличные зоны для амурского тигра, однако в планах демонстрировать и другие дальневосточные виды. Запланированы и территории для леопардов, парнокопытных, куниц, пищух, а также птиц.
    Вице-мэр Владимир Свет отметил, что «Долина тигров» – один из крупнейших новых объектов в зоопарке, помимо вольера для белых медведей, нового посетительского центра и строящегося тропического леса. «“Долина тигров” представляет собой преимущественно ландшафтно-архитектурное решение, благодаря которому в зоопарке для животных будет создана среда, близкая к естественной, а посетители смогут получить особенные впечатления Радостно, что мы можем приступить к строительным работам, не взирая на нынешний повсеместный рост цен», - сказал Свет.
    Условия содержания животных заметно улучшатся, начиная от размера территории и заканчивая объектами, направленными на обогащение среды обитания животных. Различные зоны будут соединяться тоннелями, будут построены напоминающие скалы стены, установлены тросы для кормления и т.д. Также будут построены здания для содержания животных и дополнительные вольеры. Для посетителей предусмотрены места для наблюдения за животными. К одной из двух уличных зон для наблюдения за животными будет пристроен подземный тоннель.
    «Долина тигров» спроектирована предприятием SWECO Projekt AS, строительством в соответствии с совместным предложением занимаются предприятия ATEMO OÜ/EG Ehitus AS, надзор собственника проводит OÜ Keskkonnaprojekt. Стоимость работ, включая налог с оборота, составляет около 6,46 миллиона евро. Работы начнутся в июле 2022 года и завершатся, согласно плану, 20 августа 2023 года. После этого комплекс будет обустроен и заселен животными. «Долина тигров» откроется для посетителей после того, как животные освоятся в новом доме.

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