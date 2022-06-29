126-й день войны в Украине: Турция поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО, Россия наступает на Лисичанск
Тяжелые бои идут по всей Лисичанской городской территориальной громаде, сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.Фото: Анатолий Степанов, Scanpix
Идет 126-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 29 июня.
Минобороны России объявило
о тактических успехах при наступлении на Лисичанск. По словам ведомства, россиянам удалось разгромить 108-й батальон вооруженных сил Украины (из 350 военных осталось 30), в то время как у других подразделений ВСУ возникла критическая ситуация с продовольствием, что провоцирует дезертирство и оставление позиций.
По словам
корреспондента «Известий», подразделения Воздушно-десантных войск вошли в Лисичанск, и идет штурм города
. Корреспонденты «Известий»
и «РИА Новостей»
пишут, что российские войска захватили поселок городского типа Волчеяровка
.
Украинская сторона не подтверждает и не опровергает информацию о захвате поселка, пишет лишь о его обстреле. Генштаб ВСУ сообщил
о том, что Россия продолжает наступление по направлению «Волчеяровка - Верхнекаменка». По словам
главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, по всей Лисичанской городской громаде сейчас идут тяжелые бои. Гайдай отмечает, что военное мастерство солдат ВСУ выше, но численное преимущество на стороне России. По словам Гайдая, России не удалось прорвать украинскую оборону, но она постоянно обстреливает регион из артиллерии и учинила большие разрушения.
200 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, сообщает
Генштаб ВСУ. Министерство обороны РФ сообщило
об убийстве 100 солдат ВСУ
в результате артиллерийского обстрела Харьковской области плюс вышеупомянутый разгром 108-го батальона на Лисичанском направлении (минобороны РФ не уточнило, были ли солдаты убиты или взяты в плен).
«Там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять. Где мы теряем один танк, они теряют пять»
, - оценил
украинские и российские потери президент Украины Владимир Зеленский. «На один наш танк у них есть 10 своих танков, на одного нашего бойца – у них 10 военных.
Нам сложно, но мы держимся», - отметил он численное преимущество россиян.
10 человек погибли, 17 получили ранения
в результате обстрелов Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, пишет «Украинская правда»
.
Россия взяла в плен начальника управления коммунальной собственности Энергодарского городского совета Бориса Ермоленко
, сообщает
мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
Украина вернула домой 16 пленных солдат и одного гражданского, обменяв их на 15 пленных россиян.
Представитель т.н. «ЛНР» обвинил
ВСУ в том, что те, отступая из Лисичанска, устанавливают в его окрестностях «запрещенные противопехотные мины».
Россия контролирует 98% Луганской области
, осталось только захватить Лисичанск утверждает
т.н. «офицер Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко.
Россия решила не отдавать пленных Украине
, заявил
глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «А то они думали: «сдадимся и к семьям». Нет, в изоляторы временного содержания, в СИЗО», - сказал он.
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, в котором фиксируется, что Турция поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО
. В обмен эти две страны примут меры, которые требует от них Турция.
Следующий саммит НАТО пройдет в Литве
, пишет
«Европейская правда» со ссылкой на президента этой страны Гитанаса Науседы.
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. Это означает, что западные товары могут ввозиться в Россию и продаваться без разрешения правообладателя. Закон действует до конца 2022 года.
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.
В торговом центре «Амстор» в Кременчуге в день прилета ракеты работали 58 кассовых аппаратов, собравших выручку 2,9 миллиона гривен (93 тысячи евро)
, сообщил
глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев. Это был его ответ Сергею Лаврову, заявившему
, что удар по Кременчугу не был терактом, т.к. торговый центр был «пустующим» (о том же говорило и министерство обороны РФ).
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