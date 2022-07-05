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Bolt вновь пытается выйти на финский рынок

Глава Bolt на финском рынке Микаэль Уусивуоре отметил, что компания планирует нанять более 500 новых водителей, и обеспечить им более высокую почасовую зарплату, чем у конкурентов.Фото: Liis Treimann

Эстонская технологическая компания Bolt вновь попытается преуспеть на финском рынке. Дважды компания уже претерпела неудачу, пишет Äripäev.

Bolt начал работу в Хельсинки в понедельник. Согласно пресс-релизу, компания планирует предлагать на финском рынке услуги таксоизвоза, доставки еды, а также аренды автомобилей и электросамокатов.

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