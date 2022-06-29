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    Postimees: служба доставки Bolt обходит налоговые требования

    Bolt не интерпретирует свои отношения с курьерами как трудовые отношения.Фото: LIIS TREIMANN

    По данным Postimees, служба курьерской доставки Bolt платит своим курьерам за доставку еды из ресторанов на дом, но не удерживает из этой платы налоги – вместо этого компания создала вокруг своего бизнеса юридическую схему, в результате которой по сути возникла безналоговая зона.

    Bolt не интерпретирует свои отношения с курьерами как трудовые отношения, передает ERR.
    «В отношении курьеров, предоставляющих услуги на платформе Bolt, неправильно использовать такие термины, как работа на Bolt с полной или неполной занятостью. Курьеры являются не работниками Bolt, а независимыми поставщиками услуг», – сказал генеральный директор Bolt Food в Эстонии Яагуп Ялакас.
    Формально счета Bolt выставляют курьеры, но программное обеспечение Bolt по сути само генерирует эти счета, а затем отправляет их себе от имени курьера.
    Конкурирующая с Bolt компания Wolt пошла по другому пути: у нее трудовые отношения с курьерами из числа физических лиц, фирма использует договоры подряда и удерживает подоходный налог с выплат курьерам.
    Несколько человек, с которыми проконсультировался Postimees, сказали, что, Bolt является гордостью Эстонии, и в компании много влиятельных людей («посмотрите, кто входит в число собственников Bolt»), и это является одной из причин, по которым государство и чиновники не хотят влезать в эту тему.

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