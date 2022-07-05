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    Потисепп: большинство предприятий пищевой промышленности работают практически в убыток

    По оценке Потисепп, имеющей 40-летний стаж работы в сфере пищевой промышленности, такой сложной ситуации за эти годы еще не было.Фото: Raul Mee

    Большинство эстонских предприятий пищевой промышленности находятся на грани выживания, хорошо справляется лишь сектор молочного хозяйства, сказала глава Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп, передает rus.err.ee.

    Она отмечает, что сектор пищевой промышленности получает крайне маленькую прибыль – например, мясная промышленность в минусе уже с прошлого года, хлебопекарная в небольшом минусе, а рыбная – пока в небольшом плюсе: «Только сектор молочного хозяйства смог относительно удачно провести повышение цен. Потребители ощущают это больше всего».
    Общая прибыль пищевой промышленности в первом квартале этого года составила три миллиона евро. Это означает, что эстонские пищевые предприятия могли бы построить, например, шесть котельных, сообщила Потисепп, имея в виду намерение предприятий пищевой промышленности отказаться от использования российского газа и перейти на мазут.
    По оценке Потисепп, имеющей 40-летний стаж работы в сфере пищевой промышленности, такой сложной ситуации за эти годы еще не было: «Даже в 1990-е настроение не было таким негативным».

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