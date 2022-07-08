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    Бывший японский премьер Абэ скончался от ран после покушения

    Синдзо Абэ, бывший премьер-министр Японии, который занимал этот пост дольше всех в стране, скончался сегодня от огнестрельных ранений в больнице, сообщает агентство Kyodo News.

    Синдзо Абэ занимал пост главы правительства Японии дважды — с 2006 по 2007 и с 2012 по 2020 годы.Фото: YUYA SHINO, Reuters/Scanpix
    Покушение на 67-летнего Абэ было совершено в тот момент, когда он произносил предвыборную речь в городе Нара на западе Японии, информирует Kyodo News.

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