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    В Японии растет число жертв землетрясения

    Землетрясение в Японии.Фото: STR, Scanpix

    В Японии растет число пострадавших от мощного о землетрясения на северо-восточном побережье, власти сообщают как минимум о четырех погибших и без малого двухстах пострадавших, пишет Euronews.

    Землетрясение магнитудой 7,4 произошло накануне вечером, его очаг был зафиксирован на глубине в 57 км в Тихом океане близ острова Хонсю. Сразу после стихийного бедствия без света остались более 2 миллионов домов по всей стране, включая столицу - об этом сообщала энергетическая компания TEPCO. Префектура Фукусима к тому же осталась без воды.
    На нескольких направлениях прервано движение поездов, включая высокоскоростные экспрессы. На фоне землетрясения власти объявили угрозу цунами, которую к сегодняшнему дню сняли.
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