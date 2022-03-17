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17 марта 2022 в 13:11 Поделиться:









В Японии растет число жертв землетрясения

Землетрясение в Японии. Фото: STR, Scanpix

В Японии растет число пострадавших от мощного о землетрясения на северо-восточном побережье, власти сообщают как минимум о четырех погибших и без малого двухстах пострадавших, пишет Euronews.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло накануне вечером, его очаг был зафиксирован на глубине в 57 км в Тихом океане близ острова Хонсю. Сразу после стихийного бедствия без света остались более 2 миллионов домов по всей стране, включая столицу - об этом сообщала энергетическая компания TEPCO. Префектура Фукусима к тому же осталась без воды.

На нескольких направлениях прервано движение поездов, включая высокоскоростные экспрессы. На фоне землетрясения власти объявили угрозу цунами, которую к сегодняшнему дню сняли.