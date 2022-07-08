Rail Baltica: первым может начать работу участок Рига-Каунас
Международную железнодорожную магистраль Rail Baltica планируется вводить в строй постепенно, и первым может быть сдан в эксплуатацию отрезок путей между Ригой и Каунасом, передает портал Латвийского общественного вещания LSM.lv.
Строительство перекрестка Rail Baltica с автомагистралью Таллинн-Тарту.Фото: Лийз Трейманн
Как рассказал в эфире Латвийского радио глава совместного предприятия RB Rail Агнис Дриксна, железнодорожное сообщение по всей магистрали, протяженность которой составляет около 870 км, откроется не сразу, сообщает LSM.lv.
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