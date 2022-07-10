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    Эксперт: во втором полугодии инфляция может и не замедлиться

    Если введенное в отношении России энергетическое эмбарго будет полностью реализовано, то цены на сырье продолжат расти, и замедление темпов инфляции будет отсрочено, считает экономист Банка Эстонии Каспар Оя. Фото: Liis Treimann

    По словам экономиста Банка Эстонии и советника президента по экономическим вопросам Каспара Оя, прогнозы о замедлении инфляции во втором полугодии могут оказаться неверными.

    Оя поясняет, что если введенное в отношении России энергетическое эмбарго будет полностью реализовано, то цены на сырье продолжат расти, и замедление темпов инфляции будет отсрочено. В то же время аналитик отмечает, что столь стремительный рост цен на сырье не будет продолжаться в течение длительного времени.

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