Новости

Äripäev

10 июля 2022 в 10:23 Поделиться:









Эксперт: во втором полугодии инфляция может и не замедлиться

Если введенное в отношении России энергетическое эмбарго будет полностью реализовано, то цены на сырье продолжат расти, и замедление темпов инфляции будет отсрочено, считает экономист Банка Эстонии Каспар Оя. Фото: Liis Treimann

По словам экономиста Банка Эстонии и советника президента по экономическим вопросам Каспара Оя, прогнозы о замедлении инфляции во втором полугодии могут оказаться неверными.

Оя поясняет, что если введенное в отношении России энергетическое эмбарго будет полностью реализовано, то цены на сырье продолжат расти, и замедление темпов инфляции будет отсрочено. В то же время аналитик отмечает, что столь стремительный рост цен на сырье не будет продолжаться в течение длительного времени.