Эксперт: во втором полугодии инфляция может и не замедлиться

Коалиционные переговоры: вот-вот или никогда?
Если политики на третьей неделе переговоров о формировании правящего союза продолжают говорить, что «наметилось сближение позиций» и «создание коалиции возможно», это означает, что никаких видимых успехов в действительности нет, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Если политики на третьей неделе переговоров о формировании правящего союза продолжают говорить, что «наметилось сближение позиций» и «создание коалиции возможно», это означает, что никаких видимых успехов в действительности нет, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.