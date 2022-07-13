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13 июля 2022 в 7:16 Поделиться:









Германия перестанет закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть – 31 декабря

Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) и заместитель министра финансов ФРГ Йорг Кукис (слева). Фото: Scanpix

Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть – 31 декабря. Об этом заявил заместитель министра финансов ФРГ Йорг Кукис на конференции в Сиднее, передает Reuters.

По словам Кукиса, ключевым вызовом будущего станет заполнение огромного пробела, который возникнет после отказа Европы от российского газа.

«Любой, кто знаком с историей трубопровода «Дружба», который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, знает, что избавление от этой зависимости – дело не тривиальное, но мы добьемся этого через несколько месяцев», – подчеркнул он.

Кукис добавил, что ранее Россия поставляла Германии 40% угля и 40% нефти – от объемов, необходимых стране.

Чтобы заполнить пробел в поставках газа, Германия развивает терминалы для импорта сжиженного природного газа (СПГ), а также сотрудничает с США и Катаром.