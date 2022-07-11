Новости

dv.ee

11 июля 2022 в 12:47 Поделиться:









Россия остановила поставки газа через «Северный поток», в Германии опасаются, что они не возобновятся

Фото: Smirnov Vladimir, Scanpix, ITAR-TASS

Россия с 11 июля останавливает поставки газа в Европу по обеим ниткам газопровода «Северный поток». Официальная причина – десятидневный плановый ремонт инфраструктуры, но власти Германии полагают, что подача топлива может не возобновиться, и готовят страну к масштабному кризису.

О плановом ремонте газопровода «Северный поток» с 11 июля по 21 октября Nord Stream AG объявила еще в конце июня. В европейской «дочке» «Газпрома» уверяют, что ремонт носит ежегодный плановый характер и согласован со всеми партнерами. Но общий политический и макроэкономический фон, на котором происходит отключение подачи газа, заставляет немецких политиков предполагать, что Россия использует паузу для политического давления на ЕС, а то и вовсе не возобновит поставки по истечении срока ремонта, об этом пишет со ссылкой на свои источники в политических кругах Германии Financial Times

Ранее Россия уже снизила объемы прокачки газа по «Северному потоку» на 60%, что заставило Германию задействовать вторую фазу национального экстренного плана по энергетической безопасности. «Мы находимся в газовом кризисе. Газ стал дефицитным товаром», – заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

В свою очередь Nord Stream AG и высшее руководство «Газпрома» продолжают настаивать, что снижение объемов поставок газа были вызваны исключительно техническими причинами. В частности тем, что из-за санкций против России одна из обслуживавших газопровод турбин «застряла» на ремонтной базе в Канаде. В результате немецкое правительство «с тяжелым сердцем» попросило канадских партнеров вернуть турбину, вопреки введенным ограничениям.

Этот шаг немецкого правительства вызвал жесткую критику как со стороны официального Киева, так и украинской диаспоры Канады.

Читайте также Во Франции энергоемкие предприятия переходят на мазут