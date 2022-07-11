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    Россия остановила поставки газа через «Северный поток», в Германии опасаются, что они не возобновятся

    Фото: Smirnov Vladimir, Scanpix, ITAR-TASS

    Россия с 11 июля останавливает поставки газа в Европу по обеим ниткам газопровода «Северный поток». Официальная причина – десятидневный плановый ремонт инфраструктуры, но власти Германии полагают, что подача топлива может не возобновиться, и готовят страну к масштабному кризису.

    О плановом ремонте газопровода «Северный поток» с 11 июля по 21 октября Nord Stream AG объявила еще в конце июня. В европейской «дочке» «Газпрома» уверяют, что ремонт носит ежегодный плановый характер и согласован со всеми партнерами. Но общий политический и макроэкономический фон, на котором происходит отключение подачи газа, заставляет немецких политиков предполагать, что Россия использует паузу для политического давления на ЕС, а то и вовсе не возобновит поставки по истечении срока ремонта, об этом пишет со ссылкой на свои источники в политических кругах Германии Financial Times.
    Ранее Россия уже снизила объемы прокачки газа по «Северному потоку» на 60%, что заставило Германию задействовать вторую фазу национального экстренного плана по энергетической безопасности. «Мы находимся в газовом кризисе. Газ стал дефицитным товаром», – заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.
    В свою очередь Nord Stream AG и высшее руководство «Газпрома» продолжают настаивать, что снижение объемов поставок газа были вызваны исключительно техническими причинами. В частности тем, что из-за санкций против России одна из обслуживавших газопровод турбин «застряла» на ремонтной базе в Канаде. В результате немецкое правительство «с тяжелым сердцем» попросило канадских партнеров вернуть турбину, вопреки введенным ограничениям.
    Этот шаг немецкого правительства вызвал жесткую критику как со стороны официального Киева, так и украинской диаспоры Канады.
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    По оценке датского экономиста Брайана Вад Матисена, на сегодня Германия запасла лишь около 60% от объема газа от необходимого на зиму. При этом даже тем странам, которые уже зарезервировали необходимые для себя объемы топлива, стоит быть готовыми вынуждено делиться с соседями по ЕС. «Даже если у нас есть все запасы, мы можем оказаться в ситуации, когда датские промышленные компании также должны прекратить работу, чтобы обеспечить тепло в европейских домах», – отметил Матисен, его слова приводит Børsen.

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