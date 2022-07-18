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    Рыночная стоимость пиломатериалов снизилась на 20%

    К концу года крупные предприятия заключат договоры о купле-продаже пиломатериалов уже по более низким ценам, а вот для частного потребителя снижения цен по-прежнему нет.Фото: Liis Treimann

    В течение пары последних месяцев деревообрабатывающие фирмы скупали пиломатериалы с расчётом на то, что спрос на них останется на уровне предыдущих двух лет – однако, из-за высоких цен на стройматериалы, строительство многих крупных объектов как в государственном, так и в частном секторе было отложено, отчего спрос на пиломатериалы снизился, пишет rus.err.ee.

    «Во втором квартале, скажем где-то в марте, в связи с войной в Украине все старались закупить как можно больше материала из России и других стран, опасаясь того, что в один момент российская древесина закончится. Теперь же результат налицо – склады заполнены», – рассказал руководитель по закупкам и продажам AS Barrus Янар Татомир.
    Рыночная цена плотного кубометра пиломатериала, например, из еловых брёвен снизилась более, чем на сотню евро.
    «Во втором квартале цены колебались на уровне 420-460 евро за плотный кубометр. Сегодня тот же материал можно приобрести за 300 или даже 290 евро. Это падение было довольно большим, и в действительности сегодня не понятно, зафиксируются ли цены на нынешнем уровне», – пояснил руководитель фирмы Peetri Puit Пеэтер Пеэдомаа.
    К концу года крупные предприятия заключат договоры о купле-продаже пиломатериалов уже по более низким ценам, а вот для частного потребителя снижения цен по-прежнему нет.

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