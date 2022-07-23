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    Отопление в Ида-Вирумаа может подорожать примерно на 30%

    Больше всего в Ида-Вирумаа за центральное теплоснабжение сейчас платят жители Синимяэ, где стоимость превышает 100 евро за мегаватт-час.Фото: Shutterstock

    Производители тепла в городах Ида-Вирумаа ходатайствуют о значительном повышении цен на центральное теплоснабжение.

    Предприятие VKG Soojus, отапливающее Йыхви и Кохтла-Ярве, еще в феврале подало в Департамент конкуренции новое ходатайство о повышении стоимости за мегаватт-час тепловой энергии с 52,66 до 68,35 евро, то есть на 30%, сообщает rus.err.ee со ссылкой на «Северное побережье».
    В Кивиыли цена на центральное отопление уже много лет составляет 52,02 евро за мегаватт-час, однако местный производитель тепла Kiviõli Keemiatööstus в начале июня ходатайствовал о новой цене в размере 70,83 евро, то есть повышение составит 36%.
    Больше всего в Ида-Вирумаа за центральное теплоснабжение сейчас платят жители Синимяэ, где стоимость превышает 100 евро за мегаватт-час.
    В Нарве стоимость центрального отопления составляет 39,83 евро за мегаватт-час, но предприятие Enefit Power, поставляющее тепловую энергию на Балтийскую электростанцию в Нарве, с начала года ходатайствует о почти 50-процентном повышения цены. Однако Департамент окружающей среды дал компании Enefit Power разрешение использовать для отопления Нарвы сланцевое масло в 11-м блоке Балтийской электростанции до конца апреля 2023 года, что может значительно снизить цены.

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