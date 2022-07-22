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    Испания и Португалия угрожают положить конец плану Еврокомиссии по сокращению потребления газа

    По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, страны Северной Европы очень четко отреагировали на ценовой сигнал, уменьшив потребление газа. Однако есть и те, кто повел себя противоположным образом. Фото: JOHN THYS

    План Еврокомиссии предусматривает сокращение потребления газа на 15% и затронет всех членов ЕС. Страны Пиренейского полуострова, которые не потребляют российский газ, от данного предложения не в восторге, пишет Äripäev.

    Предложенный Брюсселем план предусматривает сокращение потребления газа всеми странами-членами ЕС на 15% с 1 августа этого года до 31 марта 2023 года по сравнению с их средним уровнем потребления за 2016-2021 гг. – это должно помочь справиться с ситуацией в случае полного прекращения поставок газа из России.
    Министр энергетики Португалии Жоау Галамба заявил, что от их страны нельзя ожидать «непропорционально большой жертвы, в то время как наше мнение еще даже не спросили». Министр энергетики Испании сказал Financial Times, что они, в отличие от некоторых (имея в виду Германию), не живут за пределами своих возможностей энергоснабжения.
    Испания и Португалия поставляют свой природный газ в сжиженном виде. Испания является крупнейшим импортером СПГ с 6 терминалами и обещала увеличить пропускную способность газопроводов, которые пересекают Пиренейские горы во Францию. Главное опасение, однако, состоит в том, что в мире просто не хватит СПГ и достаточных пропускных мощностей, чтобы заменить российский газ.
    По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, проблема заключается не только в солидарности, но и в том, что Испания в настоящее время потребляет значительно больше газа, чем в предыдущие годы.
    Из-за энергетического кризиса в стране введены субсидии на произведенную из газа электроэнергию. В этом году Испания пережила уже две волны жары, что сказывается на потреблении.
    «Мы в Северной Европе очень четко отреагировали на ценовой сигнал. К сожалению, в Европе есть крупные страны, которые повели себя противоположным образом. Глядя на то, сколько в мире остается доступных СПГ-поставок и у скольких треминалов не хватает необходимых объемов, Испания также должна ограничить потребление (газа – ред.), чтобы его можно было бы транспортировать в другие места», – сказала Симсон в радиопередаче Äripäev «Горячий стул».
    Со скептицизмом к плану Еврокомиссии относятся представители Ирландии и Мальты, так как ни одна из этих островных стран и не мечтает о преимуществах трубопроводного или дешевого российского газа. Есть проблемы и в центре Европы.
    Венгрия, которая договорилась об освобождении от санкций в отношении российской нефти, на прошлой неделе объявила чрезвычайное положение в энергетическом секторе и запретила весь экспорт энергоресурсов в страны Евросоюза. Министр иностранных дел Венгрии и вовсе отправился в Москву, чтобы попросить увеличения поставок российского газа.
    В настоящее время Европейская комиссия подсчитала, что серьезный газовый кризис зимой может стоить европейской экономике 1,5 процента ВВП. Предложенный Еврокомиссией план будет обсуждаться на заседании министров энергетики во вторник. Для его принятия необходима поддержка 55% стран, представляющих 65% населения ЕС.

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