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25 июля 2022 в 10:52 Поделиться:









Варе: стоимость отопления может вырасти еще в полтора раза

Экономический эксперт Райво Варе уверен, что у Эстонии не должно возникнуть никаких проблем с рекомендованным Еврокомиссией сокращением потребления газа на 15% по всему ЕС. Фото: Liis Treimann

По словам экономического эксперта Райво Варе, дальнейший рост цен на энергоносители и связанные с ними услуги сейчас прогнозировать трудно, но предполагается, что по сравнению с существующими ценами возможен дополнительный рост в один-полтора раза, передает rus.err.ee.

«Никто в точности не знает. Сейчас предполагается, что по сравнению с существующими ценами может быть еще рост в полтора раза», – сказал Варе в утреннем эфире радиостанции «Радио 4».

По словам Варе, у Эстонии не должно возникнуть никаких проблем с рекомендованным Еврокомиссией сокращением потребления газа на 15% по всему ЕС: «В Эстонии предусматривается [годовое] потребление газа на уровне пяти тераватт-часов, а наш премьер уже заявила, что в реальности и так будет четыре, т.е. мы фактически уже перевыполняем этот европейский план по сокращению потребления на 15%».

По оценке Варе, риск скорее связан с технической возможностью доставки газа в Эстонию: «Эстония пострадать не должна, но энигма связана с тем, что сейчас предусматривается введение правила обязательной взаимопомощи, и там могут возникнуть коллизии. Не столько для Эстонии напрямую, сколько через то, что Клайпеда будет загружена, чтобы обеспечить, допустим, Польшу, и тогда нам просто может не хватить поставок».

Варе также пояснил, что практический эффект повышения базовых процентных ставок Европейским центральным банком для обычного потребителя будет заключаться в росте выплат по уже взятым кредитам.