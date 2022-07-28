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    Окружной суд велел освободить Тыниса Лийната из-под стражи

    В связи с тем, что оснований для содержания Тыниса Лийната под стражей больше нет, окружной суд велел выпустить его на свободу.Фото: Andras Kralla

    Таллиннский окружной суд в четверг утром постановил освободить из-под стражи бывшего старейшину столичного района Пирита Тыниса Лийната, которого подозревают в коррупции.

    «Окружной суд постановил, что постановление суда первой инстанции о содержании Лийната под стражей было законным и обоснованным. Но поскольку к настоящему моменту Тынис Лиинат был освобожден от должности старейшины, а также вышел из политической партии, риск совершения им новых коррупционных преступлений больше не может служить основанием для его содержания под стражей», – прокомментировали корреспонденту rus.err.ee в пресс-службе Таллиннского окружного суда.
    В связи с тем, что оснований для содержания Тыниса Лийната под стражей больше нет, окружной суд велел выпустить его на свободу.
    После взятия Тыниса Лийната под стражу мэрия Таллинна приостановила его полномочия в качестве главы районной администрации. 15 июля Лийнат был освобожден от должности старейшины и вышел из Центристской партии.
    Напомним, 4 июля Полиция безопасности (КаПо) задержала бывшего старейшину Пирита Тыниса Лийната (Центристская партия) по подозрению в коррупции. Он проведет под стражей два месяца.
    Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Трийну Олев пояснила, что, согласно подозрению, Тынис Лийнат использовал свое положение для принятия решений, касающихся закупок и договоров, связанных с улицами, зелеными насаждениями и уходом за пляжами Пирита: «Из подозрения следует, что преступление было совершено из корысти и не связано с деятельностью (Центристской – ред.) партии».

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