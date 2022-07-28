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28 июля 2022 в 7:35 Поделиться:









Подозреваемый в коррупции бывший старейшина Пирита получил от предпринимателей 25 000 евро взяток

4 июля Полиция безопасности (КаПо) задержала бывшего старейшину Пирита Тыниса Лийната (Центристская партия) по подозрению в коррупции. Фото: Andras Kralla

На судебном заседании по делу подозреваемого в коррупции и взяточничестве Тыниса Лийната выяснилось, что он позволил известным бизнесменам оплатить ремонт автомобиля и взял в качестве взятки более 20 000 евро, пишет Rus.Delfi.

В ходе слушаний выяснилось, что двое находящихся под следствием предпринимателей – Тийт Курвитс (49 лет) и Эрки Пийрсалу (51 год) – ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Согласно выдвинутым против Лийната обвинениям, в апреле 2020 года Курвитс оплатил ремонт автомобиля Лийната на сумму почти 4 000 евро. Бизнесмен Эрки Пийрсалу заплатил Лийнату в общей сложности 21 540 евро наличными.

4 июля Полиция безопасности (КаПо) задержала бывшего старейшину Пирита Тыниса Лийната (Центристская партия) по подозрению в коррупции. Он проведет под стражей два месяца.

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Трийну Олев пояснила, что, согласно подозрению, Тынис Лийнат использовал свое положение для принятия решений, касающихся закупок и договоров, связанных с улицами, зелеными насаждениями и уходом за пляжами Пирита: «Из подозрения следует, что преступление было совершено из корысти и не связано с деятельностью (Центристской - ред.) партии».

Всего было задержано четыре человека. 51-летний мужчина подозревается во взяточничестве, 40-летний – во взяточничестве и пособничестве. 49-летний мужчина подозревается во взяточничестве, страховом мошенничестве и причинении материального ущерба.