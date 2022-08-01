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    Грузовики неделями ждут в очереди на границе, перевозчики теряют десятки тысяч евро

    Перевозчик: если три недели стоять на границе, то это более 3000 евро убытка на каждую машину.Фото: Peter Kneffel, Scanpix

    Огромные пробки образовались на выезд из Эстонии в Россию. Причина лежит по ту сторону границы – Россия очень медленно пропускает грузовики, заявляет Налогово-таможенный департамент.

    «У нас неделями машины стоят на границе», – рассказал «Деловым ведомостям» председатель правления крупного эстонского грузоперевозчика Jupiter Plus Евгений Сидоров.

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