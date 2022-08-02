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2 августа 2022 в 9:23 Поделиться:









Платформа Forus Taxi заработала в Латвии и Литве

Эстонская платформа таксоизвоза Forus Taxi в июле заработала в Латвии и Литве, где за пару недель к ней присоединилось более тысячи машин, сообщает портал rus.err.ee.

Машины Forus Taxi в Таллинне. Фото: Лийз Трейманн

На сегодня в Риге под брендом Forus ездит уже более 300 машин, тогда как по всей Литве их общее число превышает 800, передает rus.err.ee

По словам члена правления и финансового директора Forus International OÜ Натальи Гавриловой, в Литве компания удвоила свой результат уже на второй рабочей неделе.

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В Латвии количество заказов Forus Taxi за первые дни работы превысило показатели Литвы за первую неделю, дополняет картину Гаврилова.

В Эстонии платформа таксоизвоза Forus Taxi начала работу три месяца назад и предлагает свои услуги в Таллинне, Пярну, Хаапсалу, Раквере, Вильянди, а также в Ида-Вирумаа.

Во всех трех странах Балтии заказ такси осуществляется с помощью приложения Forus Taxi, доступного в App Store и Google Play.