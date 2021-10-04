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dv.ee

4 октября 2021 в 9:27 Поделиться:









В "Документах Пандоры" фигурируют компании Урмаса Сыырумаа

Так называемые "Документы Пандоры" (Pandora Papers), обнародованные Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), содержат около 20 000 различных файлов, имеющих отношение к Эстонии. В том числе, в досье фигурирует известный эстонский бизнесмен Урмас Сыырумаа.

Предприниматель Урмас Сыырумаа утверждает, что не имеет никакого отношения к компании Damarin Finance. Фото: Андрас Кралла

В частности, в досье есть информация о задолженности сестры Урмаса Сыырумаа на сумму 1,15 млн евро перед офшорной компанией Damarin Finance, зарегистрированной на Кипре, пишет Eesti Päevaleht

Сведения, касающиеся компаний Сыырумаа, относятся к 2010-2011 годам.

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Юлле Пальс - на вид обычная эстонка, которая работает няней и хозяйкой в игровой комнате в спортивном центре Tondi Forus, принадлежащем Урмасу Сыырумаа.

В прошлом она также управляла скромным кафе в том же спорткомплексе, которое обанкротилось.

При этом, согласно "Документам Пандоры", в 2011 году Пальс (тогда ее фамилия была Луйде) задолжала кипрской компании Damarin Finance целых 1,15 миллиона евро - кредит на сумму свыше 840 000 евро плюс проценты.

Учитывая скромный уровень доходов Юлле Пальс, подобной сделке остается только удивляться. Но, вероятно, это как-то связано с делами ее брата, Урмаса Сыырумаа, предполагают журналисты Eesti Päevaleht.

Выяснилось, что, помимо Пальс, компании Damarin Finance задолжали также швейцарская управляющая компания Сыырумаа US Holding (1,72 миллиона евро), испанская управляющая компания Сыырумаа Saku Properties (1,6 миллиона евро), его эстонская компания Redfox Team (350 000 евро), принадлежащий бизнесмену семейный центр отдыха Adila Camp (757 800 евро) и другие, так или иначе связанные с Сыырумаа предприятия и частные лица.

"Документы Пандоры" (Pandora Papers) - масштабная утечка финансовых документов 95 000 офшорных компаний, опубликованная Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). Вместе с партнерами журналисты ICIJ изучили миллионы файлов офшорных компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских островах, на Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии. В досье фигурируют около 35 нынешних и бывших мировых лидеров и более 300 государственных чиновников разных стран, а также связанные с ними тайные сделки.

Таким образом, общая сумма долгов составляла 8,7 миллиона евро, и большая часть из них имеет отношение к Урмасу Сыырумаа. «Я связан с более чем 80 компаниями, и я не помню все из них», - заявил Сыырумаа по телефону журналистам Eesti Päevaleht.

Отчеты эстонских компаний подтверждают, что эти кредиты действительно были предоставлены фирмам Сыырумаа.

Несмотря на многочисленные запросы, Юлле Пальс отказалась общаться с Eesti Päevaleht и объяснять причины получения кредита.

Урмас Сыырумаа, в свою очередь, отказался признать Damarin Finance своей компанией.

«Компания приобрела претензии к некоторым из моих предприятий. В ходе урегулирования претензий были проведены переговоры, и долги были погашены», - утверждает предприниматель.