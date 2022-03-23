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    Урмас Сыырумаа покупает TaxiGo

    Урмас Сыырумаа.Фото: Andras Kralla

    Принадлежащая Урмасу Сыырумаа компания Move Group заключила соглашение о приобретении 100% акций TaxiGo.

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    15 июня 2021
    Урмас Сыырумаа покупает Tulika Takso
    TaxiGo оперирует дигитальной платформой таксоизвоза, к которой присоединилось 800-900 водителей такси по всей Эстонии. Компания ведет деятельность в трех странах, сообщается в пресс-релизе. Сделка ожидает одобрения Департамента конкуренции. Ее стоимость не разглашается.
    Move Group также владеет 100% акций Tulika Takso.
    По словам главы Move Group Урмаса Сыырумаа приобретение TaxiGo является логичным продолжением пути, который был начат покупкой Tulika Takso: «В ближайшем будущем мы продолжим деятельность под названием Forus Takso, где будут сочетаться гибкость TaxiGo и качество Tulika Takso».
    На данный момент как TaxiGo, так и Tulika работают в обычном режиме.
    Нынешний владелец и глава TaxiGo Эдуард Дубровский продолжит руководить цифровой платформой Forus Takso.

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