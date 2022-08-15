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    Уровень безработицы в Эстонии опустился до 5,8%

    По данным Департамента статистики, во втором квартале нынешнего года уровень безработицы в Эстонии составлял 5,8%.

    Фото: Лийз Трейманн
    Уровень участия в рабочей силе составил достиг таким образом 73,1%, уровень трудовой занятости — 68,8%, информирует Департамент статистики.

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