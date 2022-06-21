Уровень безработицы в Эстонии по-прежнему 7%
Уровень зарегистрированной безработицы в стране по-прежнему составляет 7%. Самые высокие показатели безработицы в Ида-Вирумаа – 10,4%, сообщает портал rus.err.ee.
В Харьюмаа безработица составляет 6,8%.Фото: Андрас Кралла
По состоянию на 19 июня в Кассе по безработице было зарегистрировано 45 556 человек, информирует rus.err.ee
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Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии остается прежним – 7%, при этом доля украинских беженцев составляет 10,5% от общего числа безработных.
Всего в Кассе по безработице зарегистрировано 4781 украинский беженец, 2596 беженцев уже нашли в Эстонии работу.
Самые высокие показатели безработицы – в Ида-Вирумаа (10,4%), самые низкие – на Хийумаа (3,1%). В Харьюмаа безработица составляет 6,8% (21 780 человек).
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