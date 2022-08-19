Eesti Energia: новый парк ветрогенераторов обеспечит доступную цену на электричество через шесть лет

Как только будет построен Рижский парк морских ветрогенераторов, он сможет покрыть половину потребления электричества в Эстонии и тем самым значительно укрепит энергобезопасность, уменьшит цену электроэнергии и поспособствует достижению государственных целей в области использования возобновляемой энергии, утверждает Eesti Energia.
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