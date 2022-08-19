Eesti Energia: новый парк ветрогенераторов обеспечит доступную цену на электричество через шесть лет

Оборот Novaturas вырос, акции упали

Литовский туроператор Novaturas сегодня сообщил о финансовых результатах за первое полугодии. Оборот компании вырос в три раза, однако вместо прибыли она заработала убыток.

Литовский туроператор Novaturas сегодня сообщил о финансовых результатах за первое полугодии. Оборот компании вырос в три раза, однако вместо прибыли она заработала убыток.