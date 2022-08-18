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    Каллас: легко сказать, «давайте просто уйдем с биржи электроэнергии». Мы взаимозависимы

    По словам премьер-министра Каи Каллас, основная причина высоких цен на электроэнергию – это война в Украине.Фото: Liis Treimann

    На прошедшей в четверг конференции правительства премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что главная причина вчерашней рекордной стоимости электроэнергии – отсутствие предложений на рынке.

    «Вчерашняя чрезвычайно высокая цена в 4000 евро за МВтч была неожиданностью. Важно, чтобы Департамент конкуренции расследовал, как возникают подобные проблемы, – сказала Каллас, отметив, что свою роль сыграли и ремонтные работы, которые производители электроэнергии запланировали на одно и то же время. – Департамент конкуренции и другие ведомства должны выяснить, не следует ли теперь начать согласовывать ремонтные работы. Особенно учитывая хрупкий баланс между спросом и предложением, который выбивает из равновесия рыночную ситуацию».
    В то же время премьер-министр подчеркивает, что главным виновником все же является инициированная Россией война: «Поскольку мы, Финляндия, Латвия и Литва отказались от российской электроэнергии, мы получаем ее на один гигаватт меньше».
    «Легко сказать, мол, давайте уйдем с биржи электроэнергии»
    «Легкой сказать, мол, давайте уйдем с биржи электроэнегии и будем производить электричество сами. Но мы не можем гарантировать, что оно покроет все наши потребности. Если мы посмотрим на три страны Балтии, то у Эстонии действительно более сильные карты на рынке электроэнергии. Однако у Латвии есть газовые карты, а у Литвы жидкое топливо. Мы взаимозависимы. Если мы будем вести себя эгоистично и оставлять электроэнергию только себе, то это вернется нам в виде удара за счет газа и жидкого топлива», – пояснила Каллас.
    Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут добавляет, что пиковая цена на электроэнергию в 4000 евро – это критичный момент, однако даже средние биржевые цены не по карману людям.
    «Средние биржевые цены слишком высоки, чтобы выдерживать их в долгосрочной перспективе. И Латвия, и Литва осознали, что главной проблемой является нехватка производственных мощностей, что и приводит к высокой цене. Латвия и Литва, например, работают над увеличением производственных мощностей. Здесь мы отстаем, но в ближайшие восемь месяцев мы их догоним», – пообещала министр, по словам которой проекты возобновляемой энергетики являются приоритетными.
    По словам Сиккут, зимой люди будут защищены от подобных скачков цен. Те, у кого не заключен договор на покупку электроэнергии по фиксированной цене смогут присоединиться к договору универсальной услуги: «Из-за войны сложилась ситуация, при которой мы можем либо заплатить высокую цену, либо остаться без электричества. Мы хотим, чтобы электричество было гарантировано, но этот риск несет государство, а не простой человек».

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