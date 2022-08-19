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19 августа 2022 в 14:04 Поделиться:









Минфин: обязательное указание страны происхождения топлива – это сложно и дорого

В Министерстве финансов подчеркивают, что если указание страны происхождения топлива станет обязательным, то оно не должно повлечь дополнительных затрат для поставщиков и продавцов, т.к. в итоге это может отразиться на и без того высокой цене топлива. Фото: Andras Kralla

Эстонский нефтяной союза вынес предложение обязать продавцов указывать страну происхождения топлива. По оценке Министерства финансов и Налогово-таможенного департамента, это сложный процесс и дорогостоящий процесс.

В частности, канцлер Минфина по финансам и налоговой политике Эвелин Лийвамяги ответила союзу, что добавление страны происхождения в электронную накладную акцизных товаров требует предварительного дорогостоящего решения нескольких проблем.

Во-первых, не ясно, кто именно будет проверять происхождение топлива и на каких основаниях это будет происходить. По оценке министерства, сертификат соответствия, на который ссылается в своем письме союз, для этого не подходит, поскольку его цель – обеспечить качество топлива и его соответствие экологическим требованиям.

Во-вторых, у лабораторий, выдающих сертификаты соответствия, в настоящее время нет ни компетенции, ни возможности заниматься выяснением происхождения топлива. «Самый лучший обзор продукции и сопроводительных документов имеют продавцы и переработчики топлива, но достоверность необходимой информации не может гарантировать человек, который сам экономически заинтересован в реализации топлива», – пояснили в министерстве.

В связи с этим необходимо найти независимую третью сторону, которая была бы компетентна для определения происхождения топлива. Лийвамяги подчеркивает, что определение происхождения не должно влечь за собой существенной дополнительной административной нагрузки или финансовых затрат для продавцов топлива, поскольку эти затраты в конечном итоге могут отразиться на и без того высокой цене топлива.