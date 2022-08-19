  • Поделиться:

    Минфин: обязательное указание страны происхождения топлива – это сложно и дорого

    В Министерстве финансов подчеркивают, что если указание страны происхождения топлива станет обязательным, то оно не должно повлечь дополнительных затрат для поставщиков и продавцов, т.к. в итоге это может отразиться на и без того высокой цене топлива. Фото: Andras Kralla

    Эстонский нефтяной союза вынес предложение обязать продавцов указывать страну происхождения топлива. По оценке Министерства финансов и Налогово-таможенного департамента, это сложный процесс и дорогостоящий процесс.

    В частности, канцлер Минфина по финансам и налоговой политике Эвелин Лийвамяги ответила союзу, что добавление страны происхождения в электронную накладную акцизных товаров требует предварительного дорогостоящего решения нескольких проблем.
    Во-первых, не ясно, кто именно будет проверять происхождение топлива и на каких основаниях это будет происходить. По оценке министерства, сертификат соответствия, на который ссылается в своем письме союз, для этого не подходит, поскольку его цель – обеспечить качество топлива и его соответствие экологическим требованиям.
    Во-вторых, у лабораторий, выдающих сертификаты соответствия, в настоящее время нет ни компетенции, ни возможности заниматься выяснением происхождения топлива. «Самый лучший обзор продукции и сопроводительных документов имеют продавцы и переработчики топлива, но достоверность необходимой информации не может гарантировать человек, который сам экономически заинтересован в реализации топлива», – пояснили в министерстве.
    В связи с этим необходимо найти независимую третью сторону, которая была бы компетентна для определения происхождения топлива. Лийвамяги подчеркивает, что определение происхождения не должно влечь за собой существенной дополнительной административной нагрузки или финансовых затрат для продавцов топлива, поскольку эти затраты в конечном итоге могут отразиться на и без того высокой цене топлива.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Волны жары могут стоить экономике ЕС миллиарды евро
Tallinna Vesi повышает цены из-за подорожания электричества
Эстония предлагает ввести восьмой пакет санкций против России
Влияние санкций
Визовый запрет: потеря для россиян, но не для экономики
Введенные правительством Эстонии ограничения для россиян не окажут серьезного воздействия на экономику.
Введенные правительством Эстонии ограничения для россиян не окажут серьезного воздействия на экономику.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Убытки Robus превысили оборот компании вдвое
Оборот компании Robus Group, которая торгуется на альтернативном рынке Таллиннской фондовой биржи First North, в первом полугодии составил 87 000 евро. В то же время убытки за второй квартал достигли 202 000 евро, пишет
Оборот компании Robus Group, которая торгуется на альтернативном рынке Таллиннской фондовой биржи First North, в первом полугодии составил 87 000 евро. В то же время убытки за второй квартал достигли 202 000 евро, пишет
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Михкель Нестор: рынок труда остывает
Ситуация на рынке труда до сих пор была прекрасной, однако ожидаемое замедление экономической активности ставит под сомнение сохранение этого тренда, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Ситуация на рынке труда до сих пор была прекрасной, однако ожидаемое замедление экономической активности ставит под сомнение сохранение этого тренда, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Все мнения
Эпицентр
Малые пивоварни: правительство должно отстаивать наши интересы
Мелкие пивовары возмущены тем, что новое правительство не хочет рассматривать законопроект, обещавший им существенное увеличение годового лимита на производство пива с акцизной скидкой. Министерство финансов, в свою очередь, рекомендует малым предприятиям применять другие стимулы для развития производства.
Мелкие пивовары возмущены тем, что новое правительство не хочет рассматривать законопроект, обещавший им существенное увеличение годового лимита на производство пива с акцизной скидкой. Министерство финансов, в свою очередь, рекомендует малым предприятиям применять другие стимулы для развития производства.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: свершилось! Инфляция всего-то ничего: 8,5%
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение