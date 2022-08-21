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21 августа 2022 в 7:44 Поделиться:









Докеры крупнейшего порта Британии на 8 дней остановят работу, требуя повышения зарплат

Фото: TOBY MELVILLE, Reuters/Scanpix

Рабочие крупнейшего в Великобритании товарного порта Филикстоу на восточном побережье страны на 8 дней остановят работу, требуя существенного повышения заработной платы. Ожидается, что забастовка приведет к сбою в цепочках поставок на территории Соединенного Королевства.

Докеры требуют существенного повышения оплаты труда в условиях экономического кризиса и отвергают предложения руководства порта. Ранее, управляющая портом компания Hutchison Ports, предложила увеличить зарплаты на 7% и выплатить единовременно по 500 фунтов каждому сотруднику.

«Забастовка вызовет огромные сбои и массовые потрясения во всей цепочке поставок на территории Великобритании, но этот спор полностью вызван собственными действиями компании», — прокомментировал ситуацию официальный спикер профсоюз Unite the Union по докам Бобби Мортон, его цитирует Reuters

Unite the Union настаивает, что предложение портовой администрации ниже уровня инфляции, а потому члены профсоюза не могут счесть его справедливым. Объявлено, что забастовка продлится до 29 августа.

В свою очередь в Hutchison Ports заявили, что сожалеют о уроне, который остановка работы нанесет цепочкам поставок и постараются минимизировать его.