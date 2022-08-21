  • Поделиться:

    Докеры крупнейшего порта Британии на 8 дней остановят работу, требуя повышения зарплат

    Фото: TOBY MELVILLE, Reuters/Scanpix

    Рабочие крупнейшего в Великобритании товарного порта Филикстоу на восточном побережье страны на 8 дней остановят работу, требуя существенного повышения заработной платы. Ожидается, что забастовка приведет к сбою в цепочках поставок на территории Соединенного Королевства.

    Докеры требуют существенного повышения оплаты труда в условиях экономического кризиса и отвергают предложения руководства порта. Ранее, управляющая портом компания Hutchison Ports, предложила увеличить зарплаты на 7% и выплатить единовременно по 500 фунтов каждому сотруднику.
    «Забастовка вызовет огромные сбои и массовые потрясения во всей цепочке поставок на территории Великобритании, но этот спор полностью вызван собственными действиями компании», — прокомментировал ситуацию официальный спикер профсоюз Unite the Union по докам Бобби Мортон, его цитирует Reuters.
    Unite the Union настаивает, что предложение портовой администрации ниже уровня инфляции, а потому члены профсоюза не могут счесть его справедливым. Объявлено, что забастовка продлится до 29 августа.
    В свою очередь в Hutchison Ports заявили, что сожалеют о уроне, который остановка работы нанесет цепочкам поставок и постараются минимизировать его.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Прогноз: цены на газ и электричество к весне могут вырасти еще в несколько раз
Генсек ООН: продовольствие и удобрения из России должны свободно поступать на рынок
В цифрах: что означает балтийское единство на электробирже?
Влияние санкций
Первая из арестованных супер-яхт российских олигархов уйдет с молотка
По решению суда Гибралтара, арестованная яхта Axioma основателя российской сталелитейной компании ТМК Дмитрия Пумпянского будет продана с аукциона. Деньги пойдут на погашение долгов магната перед американским банком JP Morgan.
По решению суда Гибралтара, арестованная яхта Axioma основателя российской сталелитейной компании ТМК Дмитрия Пумпянского будет продана с аукциона. Деньги пойдут на погашение долгов магната перед американским банком JP Morgan.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Министр об энергокризисе: прозрачность биржи необходимо увеличить
Министр экономики и коммуникаций Рийна Сиккут сказала
Министр экономики и коммуникаций Рийна Сиккут сказала
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
«Выбери меня, выбери мои налоги!» Пожалуйста, не надо!
Если политические партии выстроят выборы в Рийгикогу на дебатах о том, какие налоги должны вырасти, экономику будет ждать неизбежное падение, предупреждает экономический аналитик Пеэтер Таммисту.
Если политические партии выстроят выборы в Рийгикогу на дебатах о том, какие налоги должны вырасти, экономику будет ждать неизбежное падение, предупреждает экономический аналитик Пеэтер Таммисту.
Все мнения
Эпицентр
Промышленность под ударом: из-за высоких цен на электроэнергию предприятия ставят производство на паузу
Некоторые крупные промышленные предприятия в Эстонии вынуждены временно останавливать производство из-за роста цен на электроэнергию. Проблема серьезная, констатирует глава компании Kunda Nordic Tsement Меэлис Эйнстейн.
Некоторые крупные промышленные предприятия в Эстонии вынуждены временно останавливать производство из-за роста цен на электроэнергию. Проблема серьезная, констатирует глава компании Kunda Nordic Tsement Меэлис Эйнстейн.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: свершилось! Инфляция всего-то ничего: 8,5%
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение