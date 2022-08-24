Новости

dv.ee

24 августа 2022 в 12:20 Поделиться:









Таллинн объявляет конкурс на создание пространственной концепции Певческого поля

Певческое поле. Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes

ЦУ «Таллиннское певческое поле» и Таллиннский центр стратегического управления объявляют конкурс для поиска целостной пространственной концепции Таллиннского певческого поля, которая позволит расширить и разнообразить использование территории Певческого поля, сохраняя при этом традицию проведения Певческих праздников. Заявки принимаются до 17 часов 7 ноября 2022 года, сообщает столичная пресс-служба.

«Конкурсу на создание пространственной концепции Певческого поля предшествовал долгий и основательный подготовительный процесс – шесть лет назад была сформирована комиссия, перед которой стояла задача определить перспективы развития Певческого поля, — отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт. – В ходе обсуждений были сформулированы общие ожидания относительно развития объекта. Членов комиссии объединило глубокое понимание того, что Певческое поле и Певческий праздник – это не просто символы, а стержень культуры, сохранение которой является большим приоритетом, и выходит далеко за рамки вопросов развития городского пространства. Однако немаловажными являются также системный подход и учитывание направлений развития города в более широкой перспективе, включая создание новых линий общественного транспорта и строительство крупных городских объектов».

По словам мэра, есть две прагматические потребности относительно развития территории Певческого поля.

«Во-первых, мы можем с гордостью заявить, что певческий праздник набирает популярность и количество участников растет, однако это ставит перед нами задачу развивать технические и пространственные возможности. С другой стороны, необходимо найти решения, которые бы предрасполагали к повседневному использованию этого уникального места и созданию новых современных возможностей для проведения досуга в городской среде таким образом, чтобы это не мешало сохранению традиций. До того, как приступить к работе над детальной планировкой, нам необходимо создать целостную концепцию – именно поэтому мы и объявляем конкурс. К концу года мы планируем представить результаты конкурса общественности», – добавил Кылварт.

«До конкурса мы провели большую работу с рядом сторон, чтобы разработать подробные, но в то же время гибкие условия. Это достаточно сложный объект, где к каждой идее нужно подходить взвешенно, учитывая высокий общественный интерес. Очевидно, что новая концепция должна способствовать тому, чтобы Певческое поле передавало историю певческих праздников и восстановления независимости Эстонии, — сказал директор Таллиннского певческого поля Урмо Саареоя. – Певческие праздники и крупные мероприятия являются частью идентичности Певческого поля, и каждый год все больше людей наслаждаются отдыхом в нашей парковой зоне. Мы ждем от участников конкурса изобретательных и современных идей относительно того, как развивать эти три направления, создавая наилучшие условия для посетителей».

Открытый архитектурный конкурс для поиска целостной пространственной концепции Таллиннского певческого поля будет проводиться в один этап. Лучшая работа станет основой для разработки детальной планировки территории Певческого поля, а также дальнейшего планирования и проектирования. Пространственная концепция должна предусматривать добавление новых архитектурных объектов к имеющемуся комплексу зданий. Наиболее важными из них являются концертная раковина и площадка для проведения небольших мероприятий, центр посещений на склоне Певческого поля и пешеходный мост, соединяющий Певческое поле с парком Кадриорг.

Цель конкурса – предложить не эскизы объектов, а их принципиальную пространственную идентичность. После формирования окончательного пространственного решения территории, составления пространственной программы, а также утверждения детальной планировки, для разных объектов будут организованы отдельные архитектурные конкурсы.

Лучшую работу определит жюри, в состав которого войдут представители города Таллинна, Министерства культуры, ЦУ «Эстонский праздник песни и танца», Союза архитекторов и Союза ландшафтных архитекторов Эстонии. Партнером города в организации конкурса является Эстонский союз архитекторов. Призовой фонд конкурса составляет 43 000 евро, а результаты будут объявлены к концу 2022 года.

C материалами конкурса можно ознакомиться в регистре государственных закупок (номер ссылки 238660).