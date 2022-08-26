Литовская Linas Agro Group продает свой бизнес в России и Беларуси
AB Linas Agro Group – крупнейшая в Балтии группа по производству сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.Фото: LIIS TREIMANN
Литовский агропромышленный концерн Linas Agro Group продает бизнес в России и Беларуси – предприятия компании «ВитОМЭК» в Москве и Твери и «Белфидагро», зарегистрированное в Могилевской области, передает rus.err.ee.
Ожидается, что сделки на общую сумму 7,5 млн евро будут завершены до конца календарного года, покупатели не раскрываются.
Продаваемые компании занимаются производством и оптовой продажей премиксов, а также оптовой продажей кормов и сырья для производства кормов.
После начала войны на территории Украины дочерние предприятия группы «Линас Агро» разорвали партнерские отношения с российскими и белорусскими предприятиями, ища альтернативных поставщиков, товары и новые логистические маршруты.
AB Linas Agro Group – крупнейшая в Балтии группа по производству сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.
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