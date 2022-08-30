Как экономят электричество в странах Европы

Министр экономики отчитала Eesti Gaas: российский газ покупать нельзя – даже у Латвии!

Министр экономики Рийна Сиккут планирует внести в правительство предложение о запрете закупки газа российского происхождения. Толчком к этому стала опубликованная в Äripäev статья, в которой глава Eesti Gaas признал, что, вероятно, закупал у Латвии газ, который на самом деле поступает из России.

Министр экономики Рийна Сиккут планирует внести в правительство предложение о запрете закупки газа российского происхождения. Толчком к этому стала опубликованная в Äripäev статья, в которой глава Eesti Gaas признал, что, вероятно, закупал у Латвии газ, который на самом деле поступает из России.