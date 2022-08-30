Как экономят электричество в странах Европы

Предприниматель: Эстония попалась в «ловушку среднего дохода». Займемся высшим образованием!
История успеха Эстонии может иметь продолжение лишь в том случае, если самые сильные студенты станут преподавателями, которые будут обучать еще более сильных выпускников, а сильнейшие из них, в свою очередь, однажды тоже начнут преподавать, пишет Март Мяэ, глава компании Vaimo International и выпускник Таллиннского университета.
История успеха Эстонии может иметь продолжение лишь в том случае, если самые сильные студенты станут преподавателями, которые будут обучать еще более сильных выпускников, а сильнейшие из них, в свою очередь, однажды тоже начнут преподавать, пишет Март Мяэ, глава компании Vaimo International и выпускник Таллиннского университета.