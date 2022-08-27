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    Nord Pool поднимает потолок цен на электроэнергию до 5000 евро за мегаватт-час

    Решение о повышении полотка цен было принято после того, как неделю назад электричество в Эстонии подорожало до 4000 евро/МВтч.Фото: Andras Kralla

    Электробиржа Nord Pool объявила, что с 21 сентября потолок цен на электроэнергию составит 5000 евро за мегаватт-час вместо прежних 4000 евро/МВтч, передает Ärileht.

    Решение было принято после того, как неделю назад электричество в Эстонии подорожало до 4000 евро/МВтч.

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