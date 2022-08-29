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    Минфин предложил отложить повышение акцизов на топливо и электричество

    По оценке минфина, действующие ставки акцизов нужно продлить до 30 апреля 2024 года.Фото: LIIS TREIMANN

    Министерство финансов предложит правительству отложить на год повышение действующих ставок акцизов на топливо и электроэнергию, которые должны были повыситься с мая 2023 года.

    Предложение касается дизельного топлива, мазута, природного газа и электроэнергии, а также дизельного топлива для сельхозсектора, для которого акциз сейчас установлен на минимальном разрешенном в ЕС уровне, передает rus.err.ee.
    По оценке минфина, действующие ставки акцизов нужно продлить до 30 апреля 2024 года, а затем в течение четырех лет плавно вернуть к докризисному уровню, потому что в нынешних кризисных условиях повышение акцизов «дало бы неверный толчок и сигнал».
    В рамках предложенных мер сельхозсектор и сланцедобывающие предприятия смогут до 30 апреля 2024 года покупать дизельное топливо с акцизом в размере 21 евро за тонну. После этого акциз для сельхозсектора вырастет до 107 евро за тонну, а сланцедобывающие предприятия должны будут платить топливный акциз по такой же ставке, как и обычные потребители.

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