Глава совета директоров «ЛУКОЙЛ» погиб, выпав из окна больницы
Президент России Владимир Путин и первый исполнительный вице-президент «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов на церемонии награждения в Москве.Фото: SPUTNIK
Председатель совета директоров нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов погиб, упав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве, сообщил в четверг «Интерфаксу» информированный источник. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе компании.
«Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался», – сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
В пресс-службе ПАО «ЛУКОЙЛ» подтвердили смерть председателя совета директоров компании Равиля Маганова и уточнили, что он тяжело болел.
«C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" Равиль Маганов, – говорится в пресс-релизе. – Равиль Ульфатович внес неоценимый вклад не только в развитие компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли».
Маганов в 1980-х годах работал в «Лангепаснефтегазе», вошедшем затем в состав «ЛУКОЙЛ». С момента создания АО занимал в «ЛУКОЙЛ» руководящие посты. В 2020 году, после кончины председателя совета директоров нефтяной компании Валерия Грайфера, возглавил совет и покинул правление.
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