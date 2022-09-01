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1 сентября 2022 в 10:01 Поделиться:









Глава совета директоров «ЛУКОЙЛ» погиб, выпав из окна больницы

Президент России Владимир Путин и первый исполнительный вице-президент «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов на церемонии награждения в Москве. Фото: SPUTNIK

Председатель совета директоров нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов погиб, упав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве, сообщил в четверг «Интерфаксу» информированный источник. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе компании.

«Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался», – сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе ПАО «ЛУКОЙЛ» подтвердили смерть председателя совета директоров компании Равиля Маганова и уточнили, что он тяжело болел.

«C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" Равиль Маганов, – говорится в пресс-релизе. – Равиль Ульфатович внес неоценимый вклад не только в развитие компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли».

Маганов в 1980-х годах работал в «Лангепаснефтегазе», вошедшем затем в состав «ЛУКОЙЛ». С момента создания АО занимал в «ЛУКОЙЛ» руководящие посты. В 2020 году, после кончины председателя совета директоров нефтяной компании Валерия Грайфера, возглавил совет и покинул правление.