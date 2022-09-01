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dv.ee

1 сентября 2022 в 11:39 Поделиться:









Взрывоопасные удобрения до сих пор находятся в порту Мууга: идет бюрократический процесс

Подсанкционный товар ждет необходимых распоряжений. Фото: Andres Treial

Взрывоопасные удобрения, застрявшие в порту из-за санкций, введенных против России, продолжают оставаться там, поскольку разрешения на их вывоз не успели попросить, пишет Ärileht.

Как утверждает заведующая техническим отделом Департамента защиты потребителя и технадзора Ингрид Тейнемаа, в настоящий момент ситуация с удобрениями в Муугаском порту находится под контролем. «Удобрения хранятся на учитывающем свойства удобрения и его опасность современном купольном складе, где его соприкосновение с внешней средой и другими веществами невозможно. Также для обеспечения безопасности ежедневно следят за условиями хранениями», – говорит она.