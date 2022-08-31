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    Осиновский: мы не ведем никакого нефтебизнеса с Россией

    У собственника Skinest Олега Осиновского публикация списка вызвала вопросы.Фото: Liis Treimann

    Вслед за Alexela, свое возмущение публикацией списка фирм, ходатайствовавших о предоставлении исключения и продолжении торговли с Россией несмотря на санкции, выразил и собственник Skinest Veeremi Олег Осиновский.

    «Я в замешательстве, эта информация о Skinest Veeremi – чистая ложь. В данном контексте, наверное, правильнее назвать это даже клеветой, – заявил Осиновский Ärileht. – Skinest Veeremi OÜ не ходатайствовала в МИДе ни о каком особом разрешении или других исключениях, мы не ведем с Россией никакого нефтяного бизнеса и не импортируем оттуда никаких нефтепродуктов».

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